Источник: Шомуродов обговорил условия личного контракта с «Торино»

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На 27-летнего форварда «Ромы» Элдора Шомуродова есть спрос на европейском рынке.
В серии А им предметно интересуется «Торино». Технический директор гранатовых Давиде Ваньяти сообщил Sky Sport, что римлянам сделано первое предложение по аренде нападающего. Спортивный директор столичного клуба Тиагу Пинту подтвердил этот факт телеканалу Sportitalia, но говорился, что стороны пока ни о чем не договорились.
В то же время издание Tuttosport утверждает, что за Шомуродовым пристально следят и за пределами Апеннин — речь идет об испанском «Вальядолиде» и французском «Лилле». Причем последний якобы готовы заплатить за трансфер 14 миллионов евро.
При этом сам Шомуродов, по данным Tuttosport, хотел бы перейти в «Торино» и даже обговорил с туринцами условия личного контракта.
27-летний Шомуродов выступает за клуб из Рима с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел в составе «Ромы» 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
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