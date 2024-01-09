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Италия

Сегодня, 18:28

Источник: «Спартак» намерен сделать предложение полузащитнику «Милана» Круничу

В Италии сообщили об интересе «Спартака» к полузащитнику «Милана» Круничу
Ана Горшкова
Корреспондент
Раде Крунич.
Фото Global Look Press
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«Милан» и полузащитник команды Раде Крунич хотят прекратить сотрудничество, сообщает Calciomercato.

По данным источника, московский «Спартак» интересуется боснийским игроком и готов сделать предложение о его переезде в Россию в текущее трансферное окно. Также Крунич интересен «Фенербахче» и клубам Саудовской Аравии.

Информируется, что «Милан» готов начать переговоры только в том случае, если за 30-летнего боснийца предложат минимум 5 миллионов евро плюс бонусы.

Крунич выступает за «Милан» с лета 2019 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей за клуб во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 8,5 миллиона евро. Его контракт с россонери истекает летом 2025 года.

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Источник: Calciomercato
ФК Милан
ФК Спартак (Москва)
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