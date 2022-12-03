Источник: «Ювентус» до сих не выплатил Криштиану Роналду часть зарплаты в размере 20 миллионов евро

«Ювентус» до сих не выплатил нападающему Криштиану Роналду часть зарплаты, которая полагалась футболисту во времена выступлений за итальянскую команду, утверждает La Gazetta dello Sport.

Летом 2018 года «Юве» купил Роналду у «Реала» и подписал с футболистом контракт с зарплатой в 31 миллион евро за сезон.

Во времена разгара пандемии коронавируса Роналду стал одним из игроков, который согласился на понижение зарплаты.

Однако итальянские следователи нашли доказательства, что на самом деле никакого сокращения не было и футболисты продолжали получать зарплату в полном объеме. Кроме того, было найдено заявление, согласно которому «Ювентус» должен был выплатить игроку 19,9 миллиона даже в том случае, если он покинет клуб.

В конце ноября 2022 года совет директоров «Ювентуса» в полном составе подал в отставку, что связано с финансовыми махинациями, в которых подозревают руководство итальянского клуба.

Полиция Министерства экономики и финансов Италии расследует отчетную деятельность «Ювентуса» с 2018 по 2021 год на предмет ложного прироста капитала.