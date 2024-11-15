Источник: «Ювентус» в пятницу расторгнет контракт с Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба покинет клуб, сообщает журналист Каве Солхекол.

По информации источника, туринцы планируют расторгнуть контракт с 31-летним французом в пятницу, 15 ноября. Сейчас полузащитник самостоятельно тренируется в Майами.

29 февраля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона.

В октябре стало известно, что срок дисквалификации француза сократили до 18 месяцев. Он сможет вернуться на поле уже в марте следующего года.