Источник: «Ювентус» заплатил игрокам 60 миллионов евро в обход финансовой отчетности

Правоохранительные органы Италии продолжают изучать дело «Ювентуса». Клуб из Турина обвиняется в финансовых махинациях на крупную сумму.

По данным источника, 17 игроков туринского клуба получили дополнительные финансовые выплаты, которые не были учтены в финансовой отечности клуба. Сумма данных выплат оценивается в 60 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.

Ранее появилась информация о том, что туринский клуб нарушал правила финансового фейр-плей, клуб обвинили в ведении учета трансферов выше реальной стоимости, а также занижении расходов на сотрудников и сокрытии истинной зарплатной ведомости футболистов.

28 ноября «Ювентус» объявил о том, что совет директоров клуба, включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа подал в отставку.