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Италия

Сегодня, 10:02

Источник: Зидан отказался от работы в пяти сборных. Он хочет возглавить «Ювентус»

Виталий Косик
Корреспондент
Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press
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Французский специалист Зинедин Зидан хочет возглавить «Ювентус», ради этой должности он отказал сборным Португалии, Бразилии, США, Катара и ОАЭ, сообщает L'Equipe.

По информации источника, французский специалист настроен только на работу в «Ювентусе». Сообщалось, что итальянский клуб рассматривает Зидана в качестве замены Массимилиано Аллегри.

Зидан выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 годы. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, становился победителем Межконтинентального кубка и Кубка Интертото.

Предыдущее место работы француза в качестве тренера — «Реал». Он возглавлял мадридскую команду с 2016 по 2018 и 2019 по 2021 год. Вместе с «сливочными» Зидан выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018).

Зинедин Зидан
Футбол
ФК Реал
ФК Ювентус
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