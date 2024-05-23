Италия: расписание и результаты матчей 38 тура серии А

Матчи 38-го тура серии А сезона-2023/24 состоятся с 23 по 26 мая. Откроет тур игра «Кальяри» — «Фиорентина», которая состоится в четверг, 23 мая. «Интер» в 38-м туре сыграет с «Вероной», «Ювентус» — с «Монцой», а «Аталанта» Алексея Миранчука — с «Торино».

После 37 туров в чемпионате Италии лидирует миланский «Интер» — команда набрала 93 очка.

Чемпионат Италии: расписание и результаты матчей 38-го тура серии А

23 мая, четверг

21.45. «Кальяри» — «Фиорентина»

24 мая, пятница

21.45. «Дженоа» — «Болонья»

25 мая, суббота

19.00. «Ювентус» — «Монца»

21.45. «Милан» — «Салернитана»

26 мая, воскресенье

19.00. «Аталанта» — «Торино»

19.00. «Наполи» — «Лечче»

21.45. «Эмполи» — «Рома»

21.45. «Фрозиноне» — «Удинезе»

21.45. «Лацио» — «Сассуоло»

21.45. «Верона» — «Интер»

Время начала матчей — московское.

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