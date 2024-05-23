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Италия: расписание и результаты матчей 38 тура серии А

Матчи 38-го тура серии А пройдут с 23 по 26 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Интера».
Фото Global Look Press
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Матчи 38-го тура серии А сезона-2023/24 состоятся с 23 по 26 мая. Откроет тур игра «Кальяри» — «Фиорентина», которая состоится в четверг, 23 мая. «Интер» в 38-м туре сыграет с «Вероной», «Ювентус» — с «Монцой», а «Аталанта» Алексея Миранчука — с «Торино».
После 37 туров в чемпионате Италии лидирует миланский «Интер» — команда набрала 93 очка.

Чемпионат Италии: расписание и результаты матчей 38-го тура серии А

23 мая, четверг

21.45. «Кальяри» — «Фиорентина»

Италия. Серия А. 38-й тур
23 мая, 21:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
Фиорентина

24 мая, пятница

21.45. «Дженоа» — «Болонья»

Италия. Серия А. 38-й тур
24 мая, 21:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Болонья

25 мая, суббота

19.00. «Ювентус» — «Монца»

Италия. Серия А. 38-й тур
25 мая, 19:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Монца

21.45. «Милан» — «Салернитана»

Италия. Серия А. 38-й тур
25 мая, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Салернитана

26 мая, воскресенье

19.00. «Аталанта» — «Торино»

Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 19:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Торино

19.00. «Наполи» — «Лечче»

Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 19:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Лечче

21.45. «Эмполи» — «Рома»

Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 21:45. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Рома

21.45. «Фрозиноне» — «Удинезе»

Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 21:45. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
Удинезе

21.45. «Лацио» — «Сассуоло»

Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Сассуоло

21.45. «Верона» — «Интер»

Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Интер

Время начала матчей — московское.

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ФК Лацио
ФК Милан
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