Италия: расписание и результаты матчей 38 тура серии А

Сегодня, 18:00
Матчи 38-го тура серии А сезона-2023/24 состоятся с 23 по 26 мая. Откроет тур игра «Кальяри» — «Фиорентина», которая состоится в четверг, 23 мая. «Интер» в 38-м туре сыграет с «Вероной», «Ювентус» — с «Монцой», а «Аталанта» Алексея Миранчука — с «Торино».
После 37 туров в чемпионате Италии лидирует миланский «Интер» — команда набрала 93 очка.
21.45. «Кальяри» — «Фиорентина»
21.45. «Дженоа» — «Болонья»
19.00. «Ювентус» — «Монца»
21.45. «Милан» — «Салернитана»
19.00. «Аталанта» — «Торино»
19.00. «Наполи» — «Лечче»
21.45. «Эмполи» — «Рома»
21.45. «Фрозиноне» — «Удинезе»
21.45. «Лацио» — «Сассуоло»
21.45. «Верона» — «Интер»
Время начала матчей — московское.
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