Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:29

Италия затребовала экстрадицию экс-нападающего сборной Бразилии Робиньо, заочно осужденного за изнасилование

Иван Шитик
Корреспондент
Робиньо.
Фото Reuters

Министерство юстиции Италии направило властям Бразилии запрос об экстрадиции бывшего футболиста «Милана» Робинью, который ранее получил тюремный срок за изнасилование, сообщает Sky Italia.

Робиньо наказали за групповое изнасилование, совершенное в 2013 году. Футболист и еще несколько человек изнасиловали албанскую девушку в Италии.

В 2017 году миланский суд признал Робинью и пятерых других бразильцев виновными в нападении на женщину. Приговор был подтвержден апелляционным судом в 2020 году. В январе нынешнего года Верховный суд Италии оставил наказание Робинью в силе.

После вынесения приговора итальянская полиция потребовала экстрадиции Робиньо, однако Бразилия отказала в выдаче игрока, ссылаясь на пункт конституции, запрещающий экстрадицию бразильцев. Тогда Италия вполне резонно призвала посадить футболиста в тюрьму на родине. Но и на это требование получила отказ.

Официально Бразилия не объявляла о статусе Робиньо, так что формально власти якобы не знают, где находится футболист и, соответственно, не могут его посадить.

Робсон де Соуза (Робиньо)
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Друзья боснийского футболиста Джеко погибли на спортивной площадке во время войны
Магомед Исмаилов и Александр Илич проведут боксерский бой 7 октября в Москве
Глава МВД Сербии Вулин ответил послу Украины на призыв к антироссийским санкциям
Пугачева отреагировала на критику в свой адрес
В Подмосковье задержали водителя автомобиля с телом выкопанной из могилы женщины
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Раньери отказался занять пост главного тренера «Сампдории»