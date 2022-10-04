Италия затребовала экстрадицию экс-нападающего сборной Бразилии Робиньо, заочно осужденного за изнасилование

Сегодня, 16:29
Министерство юстиции Италии направило властям Бразилии запрос об экстрадиции бывшего футболиста «Милана» Робинью, который ранее получил тюремный срок за изнасилование, сообщает Sky Italia.
Робиньо наказали за групповое изнасилование, совершенное в 2013 году. Футболист и еще несколько человек изнасиловали албанскую девушку в Италии.
В 2017 году миланский суд признал Робинью и пятерых других бразильцев виновными в нападении на женщину. Приговор был подтвержден апелляционным судом в 2020 году. В январе нынешнего года Верховный суд Италии оставил наказание Робинью в силе.
После вынесения приговора итальянская полиция потребовала экстрадиции Робиньо, однако Бразилия отказала в выдаче игрока, ссылаясь на пункт конституции, запрещающий экстрадицию бразильцев. Тогда Италия вполне резонно призвала посадить футболиста в тюрьму на родине. Но и на это требование получила отказ.
Официально Бразилия не объявляла о статусе Робиньо, так что формально власти якобы не знают, где находится футболист и, соответственно, не могут его посадить.