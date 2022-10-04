Италия затребовала экстрадицию экс-нападающего сборной Бразилии Робиньо, заочно осужденного за изнасилование

Министерство юстиции Италии направило властям Бразилии запрос об экстрадиции бывшего футболиста «Милана» Робинью, который ранее получил тюремный срок за изнасилование, сообщает Sky Italia.

Робиньо наказали за групповое изнасилование, совершенное в 2013 году. Футболист и еще несколько человек изнасиловали албанскую девушку в Италии.

В 2017 году миланский суд признал Робинью и пятерых других бразильцев виновными в нападении на женщину. Приговор был подтвержден апелляционным судом в 2020 году. В январе нынешнего года Верховный суд Италии оставил наказание Робинью в силе.

После вынесения приговора итальянская полиция потребовала экстрадиции Робиньо, однако Бразилия отказала в выдаче игрока, ссылаясь на пункт конституции, запрещающий экстрадицию бразильцев. Тогда Италия вполне резонно призвала посадить футболиста в тюрьму на родине. Но и на это требование получила отказ.

Официально Бразилия не объявляла о статусе Робиньо, так что формально власти якобы не знают, где находится футболист и, соответственно, не могут его посадить.