Итальяно может возглавить «Болонью»

Итальянский специалист Винченцо Итальяно может возглавить «Болонью», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба намерено подписать с 46-летним тренером контракт на два сезона с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год.

Ранее стало известно, что Итальяно этим летом покинет «Фиорентину», которую он возглавлял с лета 2021 года.

«Болонья» по итогам сезона-2023/24 заняла пятое место в турнирной таблице серии А и пробилась в Лигу чемпионов. Ожидается, что нынешний тренер команды Тиагу Мотта возглавит «Ювентус».