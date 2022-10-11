Итальяно о разгроме «Фиорентины»: «Лацио» показал, что он сильнее нас»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (0:4).

«Мы снова начали матч хорошо. Мне не понравились только последние десять минут. Мы создали много моментов, в первые десять минут мы могли забить три гола. «Лацио» показал, что он сильнее нас. Мы сделали то, что должны были сделать, но результат противоречив. Мы принимаем свист и разочарование наших фанатов, в прошлом году мы вызвали у них огромный энтузиазм, но теперь освистывание оставляет меня с огромной горечью», – приводит слова Итальяно Sky Sport Italia.

«Лацио» набрал 20 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице серии А. У «Фиорентины» 9 очков и 13-я строчка.