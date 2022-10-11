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Италия

Сегодня, 05:29

Итальяно о разгроме «Фиорентины»: «Лацио» показал, что он сильнее нас»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (0:4).

«Мы снова начали матч хорошо. Мне не понравились только последние десять минут. Мы создали много моментов, в первые десять минут мы могли забить три гола. «Лацио» показал, что он сильнее нас. Мы сделали то, что должны были сделать, но результат противоречив. Мы принимаем свист и разочарование наших фанатов, в прошлом году мы вызвали у них огромный энтузиазм, но теперь освистывание оставляет меня с огромной горечью», – приводит слова Итальяно Sky Sport Italia.

«Лацио» набрал 20 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице серии А. У «Фиорентины» 9 очков и 13-я строчка.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
ФК Лацио
ФК Фиорентина
Винченцо Итальяно
серия А
0
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