Итальянская федерация футбола открыла дело в отношении Моуринью из-за критики судьи

Сегодня, 10:07
Итальянская федерация футбола (FIGC) открыла дело в отношении главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью из-за критики арбитра, сообщает ANSA.
Перед матчем 14-го тура против «Сассуоло» (2:1) Моуринью заявил, что судья Маттео Марсенаро может быть недостаточно эмоционально стабильным для матча такого уровня.
«Честно говоря, у меня есть опасения из-за судьи. Он уже трижды работал на наших матчах. Не думаю, что у него есть эмоциональная стабильность для работы на таком уровне», — сказал Моуринью.
После матча тренер римлян допустил, что выразился не совсем корректно, говоря о качествах рефери встречи.
«Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, набрав 24 очка в 14 матчах. На первом месте находится «Интер» с 35 баллами.
10 декабря команда Моуринью примет «Фиорентину» в 15-м туре чемпионата Италии.