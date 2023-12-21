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Италия

Сегодня, 20:41

Итальянская федерация футбола выступила с заявлением о Суперлиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Итальянская федерация футбола (FIGC) сделала заявление о возможном запуске Суперлиги.

«После решения суда Европейского Союза по так называемому делу Суперлиги Итальянская федерация футбола, полностью признавая свою принадлежность к вышестоящим органам УЕФА и ФИФА, подтверждает свои действия по защите национальных чемпионатов, чтобы обеспечить более широкий и общий принцип спортивных заслуг и уважения к международным календарям.

По этим причинам, в соответствии с национальными законами и международными правилами, FIGC считает, что Суперлига не является проектом, совместимым с этими условиями, и всегда будет действовать на всех площадках, преследуя общие интересы итальянского футбола», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте FIGC.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.

Футбол
Суперлига (футбол)
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