Итальянская прокуратура расследует сделку по продаже «Милана» за 1,2 миллиарда евро

Прокуратура Италии начала расследование по делу о продаже футибольного клуба «Милана» в 2022 году американской инвестиционной компании RedBird Capital Partners, сообщает Football Italia со ссылкой на ANSA.

В настоящее время правоохранители собирают документы, по которым можно проверить правомерность сделки.

Поводом для расследования стала жалоба компании Blue Skye, бывшего миноритарного акционера клуба. В Blue Skye убеждены, что их проигнорировали при принятии решения о продаже акций «Милана».

Продажа «Милана» была официально завершена 31 августа 2022 года. Сумма сделки, вследствие которой клуб перешел под контроль Red Bird Capital, составила 1,2 миллиарда евро.