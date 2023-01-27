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Италия

Сегодня, 20:26

Итальянская прокуратура расследует сделку по продаже «Милана» за 1,2 миллиарда евро

Иван Шитик
Корреспондент
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Прокуратура Италии начала расследование по делу о продаже футибольного клуба «Милана» в 2022 году американской инвестиционной компании RedBird Capital Partners, сообщает Football Italia со ссылкой на ANSA.

В настоящее время правоохранители собирают документы, по которым можно проверить правомерность сделки.

Поводом для расследования стала жалоба компании Blue Skye, бывшего миноритарного акционера клуба. В Blue Skye убеждены, что их проигнорировали при принятии решения о продаже акций «Милана».

Продажа «Милана» была официально завершена 31 августа 2022 года. Сумма сделки, вследствие которой клуб перешел под контроль Red Bird Capital, составила 1,2 миллиарда евро.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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