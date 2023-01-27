Итальянская прокуратура расследует сделку по продаже «Милана» за 1,2 миллиарда евро

Сегодня, 20:26
Прокуратура Италии начала расследование по делу о продаже футибольного клуба «Милана» в 2022 году американской инвестиционной компании RedBird Capital Partners, сообщает Football Italia со ссылкой на ANSA.
В настоящее время правоохранители собирают документы, по которым можно проверить правомерность сделки.
Поводом для расследования стала жалоба компании Blue Skye, бывшего миноритарного акционера клуба. В Blue Skye убеждены, что их проигнорировали при принятии решения о продаже акций «Милана».
Продажа «Милана» была официально завершена 31 августа 2022 года. Сумма сделки, вследствие которой клуб перешел под контроль Red Bird Capital, составила 1,2 миллиарда евро.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования