Итальянские клубы могут не допустить до следующего сезона, если они не откажутся от Суперлиги

Итальянская федерация футбола утвердила новую систему национального лицензирования клубов на следующий сезон.

Как сообщает Calcio e Finanza, клубы будут обязаны до 4 июня 2024 года в письменном виде подтвердить отказ от участия в соревнованиях, организованных частными ассоциациями, которые не признаны УЕФА, ФИФА и итальянской федерацией. В противном случае, лицензию на сезон-2024/25 могут не выдать.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.

Множество европейских клубов уже заявили об отказе принимать участие в новом турнире.