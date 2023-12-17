Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:45

Кварацхелия — среди лучших игроков в матче с «Кальяри»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Telegram Дзен

В субботу в 16-м туре серии А «Наполи» победил дома «Кальяри» (2:1). Полузащитник хоязев Хвича Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе, на 75-й минуте забил решающий гол и на 90-й был заменен.

Издание Corriere dello Sport поставило грузину Хвиче высокую оценку 7,5 — выше, 8,0, только у форварда Виктора Осимхена, набравшего в этом матче «1+1». Комментарий: «Квара начал свой моноспектакль с того, что принялся регулярно обыгрывать Нандеса и создавать остроту. А закончил забитым мячом, которого так долго ждал. Футболист не отличался на домашнем стадионе с конца сентября».

От La Gazzetta dello Sport и Tuttosport Кварацхелия получил 6,5.

La Gazzetta dello Sport: «Начал мощно — с удара по воротам и опасной передачи с фланга. Затем сбавил обороты и почти выключился из игры. Но в нужный момент оказался готов к тому, чтобы вынести сопернику приговор после паса Осимхена».

Tuttosport: «Вновь обрел уверенность. Именно Квара начал первую голевую атаку, снабдив мячом Марио Руя. А затем и вовсе решил исход встречи».

Хвича Кварацхелия
1
Обсудить
Читайте также
Костомаров подробно рассказал о болезни и жизни после ампутации
Сборная России 25 победила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Милан» разгромил «Монцу» в серии А