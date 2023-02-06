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Италия

Сегодня, 12:40

Итальянские СМИ в восторге от игры Кварацхелии в матче со «Специей»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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Все итальянские спортивные издания поставили высокие оценки полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии за выступление в гостевом матче 21-го тура серии А против «Специи» (3:0). В той встрече грузин реализовал пенальти и отдал голевую передачу на Осимхена.

Corriere dello Sport назвала Хвичу лучшим игроком встречи с баллом 8,0 и таким комментарием: «Он — солнце и воздух, вода и свет. Показывает футбол, который заставляет влюбляться. В течение 45 минут убегал от всех, а пас на Осимхена сделал в стиле филантропа».

La Gazzetta dello Sport поставила Хвиче 7,5: «Забил, отдал голевую передачу и подарил ощущение, что в любой момент способен достать кролика из цилиндра».

Столько же выставило Кварацхелии Tuttosport: «Две семерки на футболке, борода, приспущенные гетры — он ведь и действительно напоминает нового Беста».

В составе «Специи» дебютировал перешедший из «Ромы» на правах аренды узбекский форвард Элдор Шомуродов, в РПЛ игравший за «Ростов». Нападающий провел на поле 76 минут. Вот его оценки: La Gazzetta dello Sport — 5,5, Corriere dello Sport — 5,5, Tuttosport — 6,0.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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