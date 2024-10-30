«Гол-бриллиант». Итальянские СМИ вновь в восторге от Кварацхелии

Во вторник, 29 октября, в 10-м туре серии А «Наполи» победил в гостях «Милан» — 2:0. В отличие от предыдущего матча Хвича Кварацхелия вышел в стартовом составе неаполитанцев: провел на поле 77 минут и забил гол. Местные СМИ высоко оценили действия грузина.

Corriere dello Sport — 7,5: «Из ничего создал гениальный гол, который сломал «Милан». В целом провел не выдающуюся, но весьма эффективную игру».

Tuttosport — 7,5: «Его гол — это бриллиант, который можно было бы запатентовать под именем «Квара».

La Gazzetta dello Sport — 7,0: «43 минуты провел на левом фланге широко разводя руками в отсутствие мяча. И когда, наконец, получил его, то сразу превратил в золото».

После 10 туров «Наполи» уверенно лидирует, набрав 25 очков.