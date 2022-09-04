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Италия

4 сентября, 16:10

Итальянские судьи недовольны поведением Сарри после матча с «Наполи»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после домашнего поражения от «Наполи» (1:2) в матче 5-го тура чемпионата Италии раскритиковал работу бригады арбитров, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Впрочем, в Федерации судей Италии считают, что рефери Симоне Соцца хорошо отработал на матче в Риме. Руководители судейского корпуса были «удивлены и раздражены» словами Сарри.

В пяти первых матчах нового сезона серии А «Лацио» удалось набрать восемь очков. Команда Маурицио Сарри на текущий момент располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

ФК Лацио
ФК Наполи
Маурицио Сарри
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