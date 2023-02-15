Итальянский представитель Миранчука заявил, что между «Торино» и «Аталантой» не ведутся переговоры о выкупе игрока

Валерио Джуффрида, итальянский представитель российского полузащитника Алексея Миранчука, высказался о возможном выкупе футболиста «Торино» у «Аталанты».

«У «Торино» есть опция выкупа футболиста за 12 миллионов евро, но между клубами сейчас никакие переговоры не ведутся», — цитирует Джуффриду Sport24.

Сегодня, 15 февраля, итальянское издание Tuttosport сообщило, что «Торино» начал переговоры с «Аталантой» о выкупе прав на Миранчука, который находится в аренде до конца сезона.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.