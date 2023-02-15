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Италия

Сегодня, 21:52

Итальянский представитель Миранчука заявил, что между «Торино» и «Аталантой» не ведутся переговоры о выкупе игрока

Алина Савинова
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Валерио Джуффрида, итальянский представитель российского полузащитника Алексея Миранчука, высказался о возможном выкупе футболиста «Торино» у «Аталанты».

«У «Торино» есть опция выкупа футболиста за 12 миллионов евро, но между клубами сейчас никакие переговоры не ведутся», — цитирует Джуффриду Sport24.

Сегодня, 15 февраля, итальянское издание Tuttosport сообщило, что «Торино» начал переговоры с «Аталантой» о выкупе прав на Миранчука, который находится в аренде до конца сезона.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-15-italyanskiy-predstavitel-miranchuka-torino-mozhet-vykupit-alekseya-za-12mln-yevro-no-peregovory-ne-vedutsya
Алексей Миранчук
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