Италия. Новости
28 октября, 16:38

Спаллетти: «На сегодняшний день я меньше всего подхожу для разговоров о «Ювентусе»

Алина Савинова

Итальянский специалист Лучано Спаллетти поддержал уволенного с поста главного тренера «Ювентуса» Игора Тудора.

«Если мне нужно что-то сказать о «Ювентусе», я бы высказался в пользу Тудора, настоящего мужчины и серьезного человека, опирающегося на ценности. Я видел, как он работает, и он всегда производил на меня впечатление влиятельного человека», — сказал Спаллетти в эфире Sky Sport.

Он также отметил, что не считает себя подходящим тренером для команды из Турина.

«Мне жаль Тудора. Тот, кто заменит его, будет счастливчиком. Но кто бы это ни был, он найдет хорошо подготовленную команду. На сегодняшний день я меньше всего подхожу для разговоров о «Ювентусе», — добавил специалист.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Ювентус» ведет переговоры со Спаллетти. Последним местом работы 66-летнего тренера была сборная Италии, которую он покинул в июне этого года.

Футбол
ФК Ювентус
Лучано Спаллетти
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
