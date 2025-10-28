Спаллетти: «На сегодняшний день я меньше всего подхожу для разговоров о «Ювентусе»

Итальянский специалист Лучано Спаллетти поддержал уволенного с поста главного тренера «Ювентуса» Игора Тудора.

«Если мне нужно что-то сказать о «Ювентусе», я бы высказался в пользу Тудора, настоящего мужчины и серьезного человека, опирающегося на ценности. Я видел, как он работает, и он всегда производил на меня впечатление влиятельного человека», — сказал Спаллетти в эфире Sky Sport.

Он также отметил, что не считает себя подходящим тренером для команды из Турина.

«Мне жаль Тудора. Тот, кто заменит его, будет счастливчиком. Но кто бы это ни был, он найдет хорошо подготовленную команду. На сегодняшний день я меньше всего подхожу для разговоров о «Ювентусе», — добавил специалист.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Ювентус» ведет переговоры со Спаллетти. Последним местом работы 66-летнего тренера была сборная Италии, которую он покинул в июне этого года.