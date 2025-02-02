Итальянский тренер включил Шалимова в сборную своей мечты

83-летний Ренцо Уливьери, который возглавляет Ассоциацию итальянских тренеров, составил для еженедельника Sportweek, сборную своих любимых игроков.

В эту команду попал россиянин Игорь Шалимов, которого Уливьери тренировал в «Болонье» (1996-98) и в «Наполи» (1998-99).

«Он играл у меня в «Болонье», но взять его в «Наполи» было моей ошибкой. Он мне говорил так: я выступал за сборную России и за миланский «Интер», но на стадионе «Сан-Паоло» у меня дрожат ноги» — сказал Уливьери итальянскому изданию.

Игорь Шалимов попал в пеструю команду-мечту Уливьери, где звезды мирового уровня соседству с игроками, которых плохо знают за пределами Италии.

Вот как выглядит эта воображаемая команда имени Уливьери (3-4-1-2): Буффон; Тюрам, Торризи, Ф.Каннаваро; Тароцци, Шалимов, Мику, Параматти; Роберто Баджо; Кьорри, Милошевич.

Помимо указанных выше двух клубов Ренцо Уливьери тренировал также «Эмполи», «Сампдорию», «Кальяри», «Парму», «Торино» и ряд клубов низших дивизионов.

Помимо Шалимова Уливьери успел поработать в «Болонье» с другим Игорем — Колывановым.