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Италия

Сегодня, 16:18

Журналист Corriere della Sport: «Лацио» никогда бы не подписал Эдуарда Сперцяна»

Иван Шитик
Корреспондент
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Итальянский журналист Corriere della Sport Массимилиано Мартини отреагировал на слухи о том, что состав «Лацио» может пополнить полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

«Лацио» никогда бы не подписал Эдуарда Сперцяна. Этот игрок абсолютно не подходит под стиль игры Сарри.

В Италии мог бы заиграть другой футболист с армянской фамилией — Арсен Захарян. Он намного талантливее и качественнее Сперцяна. Полузащитник «Динамо» хорошо бы смотрелся в том же «Лацио», «Милане» и «Интере». Захарян — художник, который бы отлично влился в Серию А, а Сперцяну пока рано переходить в итальянский чемпионат. Его уровень, как и писали раньше, это эредивизи», — сказал Мартини Sport24.

Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом действует до 2026 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Сперцяна составляет 9 миллионов евро.

22-летний Эдуард Сперцян был признан футболистом 2022 года в Армении.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-23-italyanskiy-zhurnalist-latsio-nikogdaby-ne-podpisal-spertsyana-zakharyan-namnogo-talantliveye-i-kachestvenneye
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК Лацио
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