Итальянский журналист назвал Миранчука открытием для всей Италии

Марио Пальяра, итальянский журналист La Gazzetta dello Sport отреагировал на новость о том, что российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук номинирован на звание лучшего игрока серии А по итогам февраля.

«Миранчук — главный герой «Торино» сейчас, настоящее открытие для всей Италии. Его номинация на звание одного из лучших игроков февраля в серии А абсолютно заслужена. Конкуренция действительно жесткая, но он достоин получить эту награду. Я бы проголосовал за него. Его победа была бы самой лучшей и заслуженной. Конечно, Миранчуку придется преодолеть чемпиона мира Ди Марию, а также Осимхена и Кварацхелию. Но сейчас он ни в чем не уступает им. Алексей является одним из выдающихся игроков команды и проводит отличный сезон. Он перезапустил свою карьеру в Италии после нескольких лет в тени. У него всегда был талант, который он смог раскрыть только в «Торино». Для Миранчука это идеальный клуб, чтобы реализовывать свой огромный потенциал», — приводит слова Пальяра Sport24.

Также в топ-5 номинантов попали: Федерико Баскиротто из «Лечче», Анхель Ди Мария из «Ювентуса» и Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен, представляющие «Наполи».

В нынешнем сезоне 27-летний Алексей Миранчук провел за «Торино» 20 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.