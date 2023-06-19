Итальянский журналист назвал Миранчука средним футболистом для Италии

Журналист итальянского спортивного издания Tuttosport Массимо Франки поделился мнением о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в серии А.

«На мой взгляд, Миранчук — просто нормальный футболист, ничего особенного и выдающегося. В игре Алексея нет ничего необычного, это средний футболист для итальянского чемпионата. Трудно сказать, заиграет ли он в нынешней «Аталанте», если «Торино» или другой клуб его не выкупит. Это может сказать главный тренер команды — только он знает, нужен ли ему сейчас этот игрок», — приводит слова Франки «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Торино» не собирается платить за выкуп Миранчука более 7 миллионов евро. «Аталанта» не торопится с принятием решения по будущему игрока и может вернуть его в команду.

В сезоне-2022/23 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. 27-летний россиянин сыграл за команду 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.