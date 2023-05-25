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Италия

Сегодня, 17:24

Итальянский журналист: «Фиорентина» попытается получить за Кокорина настолько много, насколько это возможно»

Алина Савинова
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Итальянский журналист Пьетро Ладзерини считает, что «Фиорентина» не захочет оставлять в своем составе форварда Александра Кокорина.

«Я не думаю, что Винченцо Итальяно или другой тренер «Фиорентины» даст Кокорину еще один шанс в клубе. Его попытаются продать. Точно не скажу, какой ценник выставят на Кокорина, но «Фиорентина» точно попытается получить настолько много, насколько это возможно. Полагаю, речь идет про 3-4 миллиона евро», — приводит «РБ Спорт» слова журналиста.

Кокорин с 2022 года выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». 32-летний российский нападающий был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

Контракт российского нападающего с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ital-yanskij-zhurnalist-fiorentina-mozhet-poprosit-za-kokorina-e3-4-mln/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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