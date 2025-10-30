Видео
30 октября, 22:05

Итальянский журналист о Спаллетти в «Ювентусе»: «Логично и ожидаемо»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Сегодня, 30 октября, «Ювентус» объявил о том, что новым тренером команды стал Лучано Спаллетти.

Контракт со Спаллетти заключен до конца сезона-2025/26. В случае попадания «Юве» в Лигу чемпионов, контракт автоматически продлевается на два сезона. По данным итальянских СМИ, вознаграждение Спаллетти и всего его тренерского штаба составит в общей сложности 3 миллиона евро.

«Логично и ожидаемо. Думаю, что на фоне отставки Тудора Спаллетти сразу был единственной реальной кандидатурой «Ювентуса». Сам он при этом не скрывал в последнее время, что хотел как можно быстрее вернуться к работе после ухода из сборной Италии. Возвращение Лучано в Серию А — громкое событие. Это один из лучших итальянских тренеров, а мотивации у него сейчас хватит на двоих. Будет интересно посмотреть за его работой в Турине», — сказал «СЭ» Энцо Палладини, один из руководителей спортивной редакции концерна Медиасет.

Лучано Спаллетти.Спаллетти снова в деле! Будет спасать «Ювентус», несмотря на татуировку с гербом «Наполи» на руке

В пятницу, 31 октября 66-летний Спаллетти будет представлен прессе в качестве нового нового тренера «Ювентуса». На следующий день, 1 ноября, «Юве» сыграет в гостях с «Кремонезе» в рамках Серии А.

После 9 туров команда с 15 очками занимает седьмое место в Серии А.

  • zg

    Ну что,Юве-чемпион?!

    30.10.2025

    ФК Ювентус
    Лучано Спаллетти
