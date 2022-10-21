Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 12:20

Итальянский журналист считает, что «Фиорентина» попробует продать Кокорина

Виктория Кравченко

Журналист издания Firenzeviola Пьетро Ладзерини поделился мнением о возможном возвращении нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину». Он считает, что итальянцы, скорее всего, продадут его

«Кокорин начал забивать, так и есть, но он делает это в чемпионате, который можно сравнить по уровню с итальянской серией c, третьей по силе лигой нашей страны. Заявления Кокорина из интервью во Флоренции восприняли с симпатией, но я не думаю, что у Александра есть шанс вернуться в «Фиорентину». В то же время, тот факт, что он начал играть и забивать, позволит «фиалкам» продать его и хоть как-то компенсировать этот трансфер. Я не думаю, что в нынешней ситуации клуб будет готов отпустить Кокорина за ноль», — сказал Ладзерини «РБ Спорту».

«Фиорентина» отдала Кокорина в аренду до конца сезона-2022/23. В составе «Ариса» россиянин провел 6 матчей, в которых забил 3 мяча и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ital-yanskij-zhurnalist-ne-dumayu-chto-teper-fiorentina-otpustit-kokorina-za-besplatno/
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шикарное начало сезона русских в НХЛ: Тарасенко забивает, Ничушкин отрабатывает контракт
Роналду ругают за истерику и уход со стадиона «МЮ» до финального свистка
В Британии рассказали подробности ухода Трасс в отставку
Медведев пригласил Маска на День Победы в Москву
Швеция ограничилась отпиской на предложение РФ вместе расследовать ЧП на «Северных потоках»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Боккетти продлил контракт с «Вероной» до 2027 года