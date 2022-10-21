Итальянский журналист считает, что «Фиорентина» попробует продать Кокорина

Журналист издания Firenzeviola Пьетро Ладзерини поделился мнением о возможном возвращении нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину». Он считает, что итальянцы, скорее всего, продадут его

«Кокорин начал забивать, так и есть, но он делает это в чемпионате, который можно сравнить по уровню с итальянской серией c, третьей по силе лигой нашей страны. Заявления Кокорина из интервью во Флоренции восприняли с симпатией, но я не думаю, что у Александра есть шанс вернуться в «Фиорентину». В то же время, тот факт, что он начал играть и забивать, позволит «фиалкам» продать его и хоть как-то компенсировать этот трансфер. Я не думаю, что в нынешней ситуации клуб будет готов отпустить Кокорина за ноль», — сказал Ладзерини «РБ Спорту».

«Фиорентина» отдала Кокорина в аренду до конца сезона-2022/23. В составе «Ариса» россиянин провел 6 матчей, в которых забил 3 мяча и отметился 1 результативной передачей.