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Италия

Сегодня, 16:03

Итальянский журналист считает, что Кварацхелия и Осимхен могут победить рекорд Роналду и Дибалы по голам за сезон

Алина Савинова
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Итальянский журналист Массимилиано Мартини высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Квара — великое открытие этого сезона серии А. Об этом свидетельствует не только этот последний рекорд, а также исключительное количество голов в атаке «Наполи». Осимхен и Хвича в своем дуэте уже забили 33 гола, и приближаются к рекорду всего Скудетто в истории, который побили Роналду и Дибала за «Ювентус» в сезоне-2019/20. Тогда они забили на пару 42 мяча, уверен, что их рекорд в этом сезоне могут побить Кварацхелия и Осимхен», — приводит Sport24 слова Мартини.

В матче 27-го тура чемпионата Италии против «Торино» (4:0) Кварацхелия забил гол и отдал результативную передачу. Он стал первым футболистом за последние 17 лет, который набрал «10 голов + 10 передач» в дебютном сезоне в клубе из топ-5 лиг Европы.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-20-italyanskiy-zhurnalist-kvaratskheliya-i-osimkhen-mogut-pobedit-rekord-ronaldu-i-dibaly-po-golam-za-sezon-v-serii-a
Виктор Осимхен
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
серия А
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