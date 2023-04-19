Итальянский журналист: «В «Аталанте» есть Эдерсон и Копмейнерс, но у них нет креативных качеств, как у Миранчука»

Итальянский журналист Джорджо Дуси высказался о возможном возвращении российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Миранчук — полезный игрок, он мог бы вернуться и попробовать начать заново в «Аталанте». Он здорово играет между линиями в полузащите с переходом в атаку. 12 миллионов евро, которые «Аталанта» просит за него у «Торино», — справедливая цена. Я не могу сказать, что он входит в десятку лучших игроков серии А. В «Аталанте» он получит небольшие возможности, а в «Торино» Миранчук — игрок стартового состава. Я не уверен, что его уровень сейчас соответствует «Аталанте». С другой стороны, в «Аталанте» сейчас нет игрока на позиции классической «десятки». Есть Эдерсон и Копмейнерс, которые могут играть между линиями под нападающими, но ни у одного из них нет таких креативных качеств в атаке, как у Миранчука. Поэтому, думаю, он реально конкурентоспособен», — приводит Metaratings.ru слова журналиста.

27-летний Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне россиянин сыграл в 23 матчах серии А, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Его соглашение с «Аталантой» рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.