Итальянский журналист считает, что Миранчуку нужно возвращаться из «Аталанты» в Россию

Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о перспективах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчуку надо уходить из «Аталанты». Он слабее других игроков на этих позициях. Не знаю, от каких клубов Италии может быть к нему интерес зимой. Может быть, ему стоит вернуться в Россию», — цитирует Франки Legalbet.

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 4 матча во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. В общей сложности Миранчук отыграл 101 минуту в серии А и Лиге Европы.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. Прошлый сезон футболист провел на правах аренды в «Торино».