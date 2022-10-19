Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:30

Журналист из Италии: «Голы Кокорина на Кипре никто не воспринимает всерьез»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Журналист издания Corriere dello Sport Андреа Джаннатазио рассказал в интервью «СЭ», как в Италии относятся к выступлениям российского нападающего Александра Кокорина за «Арис».

Кокорин играет за команду из Кипра на правах аренды из «Фиорентины».

«Говорить сейчас с определенностью о возвращении Кокорина во Флоренцию я бы тоже не стал. «Фиорентина» не рассчитывает на Сашу, а его голы на Кипре никто здесь всерьез не воспринимает. Так что клуб будет вновь искать выход из положения.
При этом сам Винченцо Итальяно (главный тренер «Фиорентины». — Прим. «СЭ») изначально, мне кажется, не верил в Кокорина. Если бы тот еще набрал приличную форму и избежал череды мелких травм, то Итальяно мог бы изменить свою позицию. Но Кокорин не предоставил тренеру такого шанса. При этом сам Винченцо ни разу публично не критиковал Александра, к его отдаче на тренировках вопросов тоже не было. По крайней мере в публичном пространстве», — сказал Джаннатазио.

«Арис» арендовал Кокорина в конце августа нынешнего года. На счету 31-летнего россиянина 3 гола и 1 результативная передача в 6 матчах за команду.

Александр Кокорин. «Саша умеет наслаждаться жизнью и получать за это большие деньги». Что думают о Кокорине в Италии

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Матч ЧМ-2022 завершили на 7 минут раньше. А потом играли в поддавки
Российских теннисистов по-прежнему ждут в Казахстане. Почему они выбирают этот маршрут?
Выступление Путина на заседании Совета безопасности. Главное
Военное положение на новых территориях России будет действовать с 20 октября
Режиссер Давид Кеосаян умер в возрасте 61 года
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Вооруженные грабители ворвались в дом Эрнандеса

Журналист из Италии: «Переход Кокорина в «Фиорентину» войдет в историю как один из самых провальных трансферов»