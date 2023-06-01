Итальянский журналист заявил, что клубы серии А не заинтересованы в российских игроках

Итальянский журналист Массимо Франки заявил, что клубы серии А не заинтересованы в приобретении российских игроков из РПЛ.

«Заинтересованы ли клубы серии А в приобретении российских футболистов? Нет, абсолютно. Как вы можете предполагать, что итальянский клуб всерьез задумается о подписании россиянина из РПЛ? Низкое качество, низкий уровень, ни одного звездного игрока. А также, помимо всего прочего, гарантия удара по имиджу клуба, который сейчас подпишет контракт с россиянином из команды чемпионата России. Так что это как минимум нелогично», — приводит «РБ Спорт» слова журналиста.

На данный момент в чемпионате Италии выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Футболист провел текущий сезон в «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Другой российский футболист, Александр Кокорин, играет в чемпионате Кипра за «Арис», однако его контракт принадлежат итальянской «Фиорентине».