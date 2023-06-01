Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:11

Итальянский журналист заявил, что клубы серии А не заинтересованы в российских игроках

Алина Савинова
Telegram Дзен

Итальянский журналист Массимо Франки заявил, что клубы серии А не заинтересованы в приобретении российских игроков из РПЛ.

«Заинтересованы ли клубы серии А в приобретении российских футболистов? Нет, абсолютно. Как вы можете предполагать, что итальянский клуб всерьез задумается о подписании россиянина из РПЛ? Низкое качество, низкий уровень, ни одного звездного игрока. А также, помимо всего прочего, гарантия удара по имиджу клуба, который сейчас подпишет контракт с россиянином из команды чемпионата России. Так что это как минимум нелогично», — приводит «РБ Спорт» слова журналиста.

На данный момент в чемпионате Италии выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Футболист провел текущий сезон в «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Другой российский футболист, Александр Кокорин, играет в чемпионате Кипра за «Арис», однако его контракт принадлежат итальянской «Фиорентине».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ital-yanskij-zhurnalist-kluby-serii-a-absolyutno-ne-zainteresovany-v-priobretenii-rossijskih-futbolistov/
Футбол
РПЛ
серия А
2
Обсудить
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Джоковича обвинили в допинге после разборок вокруг Косово. Серб заставляет Запад закипать
Рублев и Хачанов «мстят» за Медведева. Россияне вышли в следующий круг «Ролан Гаррос»
Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом
МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Наполи» интересуется форвардом «Арсенала» Балогуном

Дибала обратился к фанатам после поражения в финале Лиги Европы