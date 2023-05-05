КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:26

Итальянский журналист заявил, что вклад Кварацхелии в чемпионство «Наполи» стал решающим

Алина Савинова
Telegram Дзен

Итальянский журналист Массимилиано Мартини высказался о завоевании «Наполи» чемпионского титула, отметив вклад в успех команды полузащитника Хвичи Кварацхелии, форварда Виктора Осимхена и главного тренера Лучано Спаллетти.

«Вклад Кварацхелии стал таким же решающим для завоевания «Наполи» скудетто, как и вклад Осимхена, с которым грузинский игрок сформировал очень тесный атакующий дуэт. «Наполи» заслуженно одержал победу в Серии А с большим отрывом. Большая заслуга в этом чемпионстве принадлежит тренеру Лучано Спаллетти, который смог из не самых известных и распиаренных футболистов собрать мощную машину в серии А. Для итальянца скудетто также является наградой за его карьеру, которую он смог возродить благодаря постоянному изучению новой тактики и методов работы», — приводит Sport24 слова журналиста.

«Наполи» досрочно стал победителем чемпионата Италии. 4 мая неаполитанцы вничью сыграли с «Удинезе» (1:1) и набрали 80 очков по итогам 33 туров серии А.

В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провел 29 матчей за «Наполи» в чемпионате Италии, отметился 12 голами и 12 результативными передачами. На счету 24-летнего Осимхена 22 забитых мяча и 5 голевых передач в 27 играх за неаполитанцев.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-05-italyanskiy-zhurnalist-vklad-kvaratskhelii-v-chempionstvo-napoli-stal-reshayushchim-khviche-silno-pomog-opyt-v-rpl
Футбол
ФК Наполи
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Авербуха пошла по стопам Загитовой. Подробности шоу в честь Великой Победы
Бежавшая с Украины биатлонистка вернула российский паспорт. Бех снова может выступать за нашу страну
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
Пользователи Twitter осудили Зеленского после международных поездок
Предстоящее лето в России может стать самым жарким за полтора века
В Кремле ответили на заявление Fortum против передачи акций Росимуществу
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радченко поздравил Спаллетти с чемпионством «Наполи»

Веденеев прокомментировал чемпионство «Наполи» под руководством Спаллетти