Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 14:39

Иван Юрич возглавит «Рому»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Иван Юрич.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Новым главным тренером «Ромы» станет Иван Юрич, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство римлян практически согласовало контракт с 49-летним хорватом. Также клуб рассчитывает сменить курс и нацелиться на развитие молодых футболистов.

Предыдущим местом работы Юрича был «Торино», специалист возглавлял команду с июля 2021 по июнь 2024 года.

В среду, 18 сентября, «Рома» объявила об отставке Даниеле Де Росси, который был главным тренером команды с января 2024 года.

Римляне занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии-2024/25 с 3 очками в 4 матчах.

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Соболева освистали в дебютном домашнем матче за «Зенит»
Сидни Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на два года
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Армейцы вскрыли динамовцев их же оружием, нападающего «Салавата» унесли со льда на носилках. Что произошло в КХЛ 17 сентября
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Сегодня
Вчера
Неделя