В Италии в восторге от игры Миранчука: «Он может стать козырем в атаке «Аталанты»

В итальянском издании TuttoAtalanta оценили игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в последних матчах.

«Миранчук переживает решающий момент в своей карьере в серии А. В этом сезоне он стал играть более важную роль, как в чемпионате, так и в Лиге Европы.

Умение Миранчука управлять игрой и создавать моменты стало очевидным в недавних матчах. Забивая и отдавая голевые передачи, российский игрок начал демонстрировать ту резкость, которой не хватало раньше.

Универсализм Миранчука становится ценным ресурсом для Гасперини. Способный адаптироваться к различным позициям на поле, от правого нападающего до плеймейкера, он доказывает, что может быть козырем в атаке «Аталанты».

История Миранчука – это постоянный поиск. Талант, который, кажется, наконец нашел свое место в этой «Аталанте», – сказано в материале издания.

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 14 матчей за бергамасков, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.