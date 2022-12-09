Сакки объяснил, чем потенциальный трансфер Зиеша может помочь «Милану»

Известный итальянский тренер Арриго Сакки поделился мнением об игре полузащитника «Челси» и сборной Марокко Хакима Зиеша.

Ранее сообщалось, что «Милан» может арендовать 29-летнего игрока с правом выкупа за 15 миллионов евро.

«Мне он нравится, я слежу за ним на чемпионате мира. У него отличная техника и скорость. Я видел его и в «Аяксе», уже тогда считал, что из него может получиться игрок чемпионского калибра. Но его развитие чуть затормозилось, К примеру, в «Челси» он совсем не игрок основы.

[Вообще] мне трудно четко ответить, насколько он хорош. Но я полностью доверяю Мальдини, Массаре и Пиоли. Если они им интересуются, то значит, есть за что и он принесет проекту пользу», — цитирует тренера Pianeta Milan.

Зиеш выступает за «Челси» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 9 матчей. Его контракт рассчитан до 2025 года.

На ЧМ-2022 сборная Марокко обыграла Испанию (0:0, 3:0 — по пенальти) в 1/8 финала. В четвертьфинале марокканцы встретятся с Португалией.