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Италия

Сегодня, 18:45

Барбоза: «Дзюба — топ-игрок. Он может заиграть и в Испании, и в Италии, и во Франции»

Барбоза высказался по поводу будущего Дзюбы
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Известный португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался по поводу будущего экс-футболиста «Зенита» Артема Дзюбы.

«Насколько мне известно, Дзюба расторг контракт из-за того, что ему не платили заработную плату, но, к сожалению, это частая практика в турецком чемпионате. Естественно, многие игроки не довольны, тем более, что само экономическое положение в Турции непростое. Дзюба — отличный игрок, это топ-футболист. Он сможет заиграть везде, где захочет. Но надо, конечно, учитывать и политические трудности. Не сомневаюсь, что у него появится хорошее предложение. В каком чемпионате я его вижу? Он очень востребованный. Может, прекрасно играть и в Испании, и в Португалии, и во Франции, и в Италии. Все данные для этого есть», — сказал Барбоза «СЭ».

7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.

Артем Дзюба
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