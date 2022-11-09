Известный португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался по поводу будущего экс-футболиста «Зенита» Артема Дзюбы.

«Насколько мне известно, Дзюба расторг контракт из-за того, что ему не платили заработную плату, но, к сожалению, это частая практика в турецком чемпионате. Естественно, многие игроки не довольны, тем более, что само экономическое положение в Турции непростое. Дзюба — отличный игрок, это топ-футболист. Он сможет заиграть везде, где захочет. Но надо, конечно, учитывать и политические трудности. Не сомневаюсь, что у него появится хорошее предложение. В каком чемпионате я его вижу? Он очень востребованный. Может, прекрасно играть и в Испании, и в Португалии, и во Франции, и в Италии. Все данные для этого есть», — сказал Барбоза «СЭ».

7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.