Калабрия рассказал, что думает о Морате после его перехода в «Милан»

Правый защитник «Милана» Давиде Калабрия рассказал, что думает о переходе в команду форварда Альваро Мората.

«Он — великий чемпион. Мората сделал невероятную карьеру и продолжает доказывать, что является игроком топ-уровня. Мы знакомы с ним, общались на днях», — рассказал капитан «Милана» после товарищеского матча с «Рапидом» (1:1).

19 июля 31-летний испанец подписал соглашение сроком на четыре года — до 30 июля 2028-го. В контракте прописана опция продления еще на один сезон.

Мората будет выступать под 7-м номером. Портал Transfermarkt оценил сумму перехода в 13 миллионов евро.