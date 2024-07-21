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Сегодня, 09:11

Калабрия рассказал, что думает о Морате после его перехода в «Милан»

Виктория Кравченко
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Правый защитник «Милана» Давиде Калабрия рассказал, что думает о переходе в команду форварда Альваро Мората.

«Он — великий чемпион. Мората сделал невероятную карьеру и продолжает доказывать, что является игроком топ-уровня. Мы знакомы с ним, общались на днях», — рассказал капитан «Милана» после товарищеского матча с «Рапидом» (1:1).

19 июля 31-летний испанец подписал соглашение сроком на четыре года — до 30 июля 2028-го. В контракте прописана опция продления еще на один сезон.

Мората будет выступать под 7-м номером. Портал Transfermarkt оценил сумму перехода в 13 миллионов евро.

Альваро Мората
ФК Атлетико
ФК Милан
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