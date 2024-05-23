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23 мая, 23:59

«Фиорентина» вырвала победу в концовке матча с «Кальяри»

Алина Савинова
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«Фиорентина» на выезде победила «Кальяри» в матче 38-го тура чемпионата Италии — 3:2.

Первый гол в этой встрече забил полузащитник гостей Джакомо Бонавентура, который отличился на 39-й минуте. На 64-й минуте Алессандро Дейола отыграл один мяч, а на 85-й Кингстон Мутандва удвоил преимущество хозяев.

За минуту до окончания основного времени форвард «Фиорентины» Николас Гонсалес сравнял счет, а на 90+12-й минуте «фиалки» вырвали победу благодаря голу Артура с пенальти.

Клуб из Флоренции с 57 баллами занимает восьмое место в турнирной таблице серии А. При этом у команды есть еще один матч в запасе. У «Кальяри» 36 баллов и 15-я позиция.

Италия. Серия А. 38-й тур
23 мая, 21:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
2:3
Фиорентина

Футбол
ФК Кальяри
ФК Фиорентина
Серия А
0
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