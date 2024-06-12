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Сегодня, 08:10

«Кальяри» хочет приобрести Алексея Миранчука

Алина Савинова
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«Кальяри» может подписать российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщает Cagliarnews24.

Отмечается, что в трансфере 28-летнего футболиста лично заинтересованы президент и спортивный директор клуба.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года, включая аренду в «Торино». В минувшем сезоне он провел 42 матча за клуб из Бергамо во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 12 результативных передач. Вместе с итальянской командой Миранчук стал победителем Лиги Европы.

Контракт полузащитника с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

Источник: https://www.cagliarinews24.com/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Кальяри
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