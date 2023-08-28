«Кальяри» примет «Интер» в матче 2-го тура чемпионата Италии по футболу 29 августа, во вторник. Игра пройдет в Кальяри на стадионе «Униполь Домус», начало — в 21:45 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи «Кальяри» — «Интер». Смотреть видеотрансляцию можно будет на телеканале «Матч ТВ», а также на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 21:40.

«Кальяри» в первом туре серии А сыграл вничью на выезде против «Торино». Встреча завершилась со счетом 0:0. «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» обыграл «Монцу» со счетом 2:0. Дубль на свой счет записал аргентинский форвард «нерадзурри» Лаутаро Мартинес.