Сегодня, 20:00
«Кальяри» примет «Интер» в матче 2-го тура чемпионата Италии по футболу 29 августа, во вторник. Игра пройдет в Кальяри на стадионе «Униполь Домус», начало — в 21:45 по московскому времени.
«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи «Кальяри» — «Интер». Смотреть видеотрансляцию можно будет на телеканале «Матч ТВ», а также на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 21:40.
«Кальяри» в первом туре серии А сыграл вничью на выезде против «Торино». Встреча завершилась со счетом 0:0. «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» обыграл «Монцу» со счетом 2:0. Дубль на свой счет записал аргентинский форвард «нерадзурри» Лаутаро Мартинес.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Верона
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
5
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
6
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Дженоа
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
11
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
12
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
13
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Рома
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
16
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Лацио
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
18
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
19
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Сассуоло
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|26.08
|19:30
|
Фрозиноне – Аталанта
|2 : 1
|26.08
|19:30
|
Монца – Эмполи
|2 : 0
|26.08
|21:45
|
Милан – Торино
|4 : 1
|26.08
|21:45
|
Верона – Рома
|2 : 1
|27.08
|19:30
|
Фиорентина – Лечче
|2 : 2
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|1 : 1
|27.08
|21:45
|
Лацио – Дженоа
|0 : 1
|27.08
|21:45
|
Наполи – Сассуоло
|2 : 0
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|28.08
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -