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Сегодня, 21:01

Гол и результативная передача Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Кальяри»

Алина Савинова
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«Наполи» на выезде одержал победу над «Кальяри» в матче 4-го тура чемпионата Италии — 4:0.

Счет в игре открыл защитник неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо на 18-й минуте. Во втором тайме отличились Хвича Кварацхелия и Ромелу Лукаку, которые забили с передачи друг друга. В добавленное время Алессандро Буонджорно забил четвертый гол гостей.

«Наполи» одержал третью победу подряд и с 9 очками вышел на первое место в серии А. «Кальяри» заработал 2 балла за четыре матча и располагается на 19-й позиции.

21 сентября «Наполи» отправится в гости к «Ювентусу», а «Кальяри» днем ранее примет «Эмполи».

Италия. Серия А. 4-й тур
15 сент, 19:00. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
0:4
Наполи

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Кальяри
ФК Наполи
Серия А

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