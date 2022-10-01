Дубль Черышева принес «Венеции» победу нал «Кальяри»

«Венеция» в гостях победила «Кальяри» в матче 7-го тура итальянской серии B — 4:1.

Решающий вклад в успех команды внес полузащитник Денис Черышев. Российский хавбек вышел на замену на 60-й минуте матча при счете 1:1 и почти сразу же оформил дубль.

Черышев сумел отличиться на 64-й и 66-й минутах. Отметим, что для хавбека эти голы стали первыми в составе новой команды.

«Венеция» одержала вторую победу в сезоне и поднялась на 12-ю строчку (8 очков)