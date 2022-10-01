Дубль Черышева принес «Венеции» победу нал «Кальяри»

1 октября, 16:50
«Венеция» в гостях победила «Кальяри» в матче 7-го тура итальянской серии B — 4:1.
Решающий вклад в успех команды внес полузащитник Денис Черышев. Российский хавбек вышел на замену на 60-й минуте матча при счете 1:1 и почти сразу же оформил дубль.
Черышев сумел отличиться на 64-й и 66-й минутах. Отметим, что для хавбека эти голы стали первыми в составе новой команды.
«Венеция» одержала вторую победу в сезоне и поднялась на 12-ю строчку (8 очков)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования