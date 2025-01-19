«Кальяри» победил «Лечче» в домашнем матче серии А

«Кальяри» на своем поле обыграл «Лечче» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 4:1.

Счет на 42-й минуте игры открыл форвард гостей Сантьяго Пьеротти. Во втором тайме хозяева забили четыре гола подряд — у красно-синих отличились Джанлука Гаэтано, Себастьяно Луперто, Надир Дзортеа и Адам Оберт.

Гости с 73-й минуты играли в меньшинстве. За грубую игру был удален нападающий Анте Ребич.

«Кальяри» набрал 21 балл и вышел на 13-ю позицию в турнирной таблице. «Лечче» (20) опустился на 16-ю строчку.

В другом матче дня «Парма» сыграла вничью с «Венецией» (1:1). «Парма» с 20 очками идет на 15-й позиции в серии А, «Венеция» (15) — на 19-й.