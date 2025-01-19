Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:56

«Кальяри» победил «Лечче» в домашнем матче серии А

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Кальяри» на своем поле обыграл «Лечче» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 4:1.

Счет на 42-й минуте игры открыл форвард гостей Сантьяго Пьеротти. Во втором тайме хозяева забили четыре гола подряд — у красно-синих отличились Джанлука Гаэтано, Себастьяно Луперто, Надир Дзортеа и Адам Оберт.

Гости с 73-й минуты играли в меньшинстве. За грубую игру был удален нападающий Анте Ребич.

«Кальяри» набрал 21 балл и вышел на 13-ю позицию в турнирной таблице. «Лечче» (20) опустился на 16-ю строчку.

Италия. Серия А. 21-й тур
19 янв, 17:00. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
4:1
Лечче

В другом матче дня «Парма» сыграла вничью с «Венецией» (1:1). «Парма» с 20 очками идет на 15-й позиции в серии А, «Венеция» (15) — на 19-й.

Италия. Серия А. 21-й тур
19 янв, 17:00. Ennio Tardini (Парма)
Парма
1:1
Венеция
Футбол
ФК Венеция
ФК Кальяри
ФК Лечче
ФК Парма
Серия А
Читайте также
Задержан водитель, который подрезал упавший в Обводный канал Mercedes
В подмосковном Чехове умер бывший владелец «Витязя» Николай Павлинов
Алексей Швед подписал контракт с «Зенитом»
«Зенит» готовит новый супертрансфер. Кто такой Луис Энрике
Джокович отказался давать интервью после игр Australian Open из-за слов журналиста
Полицейские установили личности снявших штаны возле храма Спаса на Крови подростков
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя