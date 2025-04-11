Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

11 апреля, 14:01

Камоцци назвал лицемерием критику Тотти за поездку в Россию

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Итальянский агент Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» объяснил критику экс-футболиста «Ромы» Франческо Тотти за поездку в Россию.

Тотти посетил 8 апреля церемонию вручения наград международной премии «Премия РБ-2025», которая прошла в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер.

«Мир полон лицемеров. В этом и причина. Лицемерие — раковая опухоль человечества», — сказал Камоцци «СЭ».

Пользователи в социальных сетях обвинили 48-летнего итальянца в пророссийской пропаганде, а также оскорбляли бывшего футболиста и писали ему угрозы.

Франческо Тотти
Читайте также
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя