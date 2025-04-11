Камоцци назвал лицемерием критику Тотти за поездку в Россию

11 апреля, 14:01
Итальянский агент Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» объяснил критику экс-футболиста «Ромы» Франческо Тотти за поездку в Россию.
Тотти посетил 8 апреля церемонию вручения наград международной премии «Премия РБ-2025», которая прошла в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер.
«Мир полон лицемеров. В этом и причина. Лицемерие — раковая опухоль человечества», — сказал Камоцци «СЭ».
Пользователи в социальных сетях обвинили 48-летнего итальянца в пророссийской пропаганде, а также оскорбляли бывшего футболиста и писали ему угрозы.