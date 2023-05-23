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Италия

Сегодня, 17:13

Франко Камоцци: «Не считаю, что с приходом Спаллетти чемпионат России может стать сильнее»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался об уходе главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти.

«Я не знаю, почему ушел Спаллетти из «Наполи». Думаю, его приход в Россию сейчас осуществить сложно. Не считаю, что с его приходом чемпионат России может стать сильнее», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

23 мая стало известно о том, что Спаллетти объявил игрокам «Наполи» о своем уходе из клуба по окончании сезона. Отмечается, что 64-летний специалист принял решение покинуть команду после ссоры с владельцем клуба Аурелио де Лаурентисом.

Спаллетти возглавляет неаполитанцев с лета 2021 года. Под его руководством «Наполи» в этом сезоне стал чемпионом Италии.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-ne-schitayu-chto-s-prikhodom-spalletti-chempionat-rossii-mozhet-stat-silnee-253364/
Футбол
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
Франко Камоцци
серия А
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