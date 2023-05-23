Франко Камоцци: «Не считаю, что с приходом Спаллетти чемпионат России может стать сильнее»

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Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался об уходе главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти.
«Я не знаю, почему ушел Спаллетти из «Наполи». Думаю, его приход в Россию сейчас осуществить сложно. Не считаю, что с его приходом чемпионат России может стать сильнее», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.
23 мая стало известно о том, что Спаллетти объявил игрокам «Наполи» о своем уходе из клуба по окончании сезона. Отмечается, что 64-летний специалист принял решение покинуть команду после ссоры с владельцем клуба Аурелио де Лаурентисом.
Спаллетти возглавляет неаполитанцев с лета 2021 года. Под его руководством «Наполи» в этом сезоне стал чемпионом Италии.