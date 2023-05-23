Франко Камоцци: «Не считаю, что с приходом Спаллетти чемпионат России может стать сильнее»

Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался об уходе главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти.

«Я не знаю, почему ушел Спаллетти из «Наполи». Думаю, его приход в Россию сейчас осуществить сложно. Не считаю, что с его приходом чемпионат России может стать сильнее», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

23 мая стало известно о том, что Спаллетти объявил игрокам «Наполи» о своем уходе из клуба по окончании сезона. Отмечается, что 64-летний специалист принял решение покинуть команду после ссоры с владельцем клуба Аурелио де Лаурентисом.

Спаллетти возглавляет неаполитанцев с лета 2021 года. Под его руководством «Наполи» в этом сезоне стал чемпионом Италии.