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Италия

Сегодня, 12:47

Камоцци оценил вероятность выкупа «Торино» прав Миранчука

Виктория Кравченко
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Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, где может продолжить карьеру полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук по окончании аренды в «Торино».

«Думаю, вероятность выкупа Миранчука по итогам сезона довольно высокая. [Главный тренер «Аталанты"] Гасперини дал понять, что Алексей ему не нужен в команде. А в «Торино» Миранчук — основной игрок. И у него достаточно выгодная цена», — цитирует Камоцци Sport24.

26-летний Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Торино» арендовал россиянина до конца сезона с правом выкупа. В этом сезоне на счету Миранчука два забитых мяча и одна результативная передача в 9 матчах за туринцев.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-27-kamotstsi-veroyatnost-togo-chto-torino-vykupit-miranchuka-dovolno-vysokaya

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Алексей Миранчук
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