Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:30

Камоцци: «Кьеза точно не поедет в Россию»

Telegram Дзен

Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци поделился мнением о будущем нападающего «Ювентуса» Федерико Кьезы. Ранее в СМИ появилась информация, что туринский клуб выставил итальянца на трансфер.

«Перейдет ли Кьеза в «Зенит», если получит предложение? Мне кажется, он точно не поедет в «Зенит». Если «Ювентус» действительно захочет продать Кьезу, то Федерико перейдет в «Рому» или в «Наполи», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Кьеза провел 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи. Также полузащитник выступал за сборную Италии на Евро-2024, в 4 встречах Кьеза не отметился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Федерико Кьеза
ФК Ювентус
Франко Камоцци
0
Читайте также
Тренер сборной Германии Вагнер ворвался в судейскую после поражения от Испании
Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024
ВС РФ с помощью «Искандера» уничтожили две установки Patriot ВСУ под Одессой
Пять незабитых пенальти и сенсационный соперник Аргентины по полуфиналу Кубка Америки
Орбан рассказал о своих вопросах Путину на встрече в Москве
Актера Римиса Сидабраса нашли мертвым в квартире в Москве
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Tuttosport: «Зенит» готов платить Иличу до 5,5 миллиона евро в год