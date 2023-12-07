Камоцци посоветовал Миранчуку не возвращаться в российский футбол

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Несмотря на слухи о возвращении Алексея Миранчука, лучше для него было бы остаться в Европе и покорять ее дальше. Но если он вернется в Россию, это не будет для него личным поражением. «Аталанта» — непредсказуемая команда. Футболисты Гасперини никак не могут преодолеть кризис в чемпионате. Не понимаю, как команда будет выбираться из кризиса. В данном поединке «Аталанта» на своем поле признается небольшим фаворитом. Тем не менее, учитывая серьезные трудности с тактической организацией у команды под руководством Гасперини, «Милан» может быть в выигрыше», — цитирует Камоцци ODDS.ru.

28-летний Миранчук принял участие в 8 матчах «Аталанты» в сезоне-2023/24 и не отметился результативными действиями.