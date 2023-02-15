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Италия

Сегодня, 16:05

Камоцци посоветовал Миранчуку оставаться в «Торино»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Франко Камоцци, бывший советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с «СЭ» прокомментировал будущее российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

Алексей Миранчук. «Торино» пока не начинал переговоров по выкупу Миранчука

«У Алексея всё хорошо получается в «Торино». Мое мнение, лучше там и оставаться, а не возвращаться в «Аталанту». «Торино» для него хороший трамплин для топ-клуба. Но он должен хорошо поработать, чтобы подняться в классе», — сказал Камоцци «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Аталанта» оценивает 27-летнего российского футболиста в 12 миллионов евро. Контракт хавбека с «Аталантой» действует до лета 2024 года.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Франко Камоцци
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